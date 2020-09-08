Академик РАН высказался о целесообразности возврата коронавирусных ограничений

Специалист согласился, что на первом этапе пандемии ограничительные меры были нужны, чтобы «растянуть по времени процесс эпидемии», накопить средства защиты и лекарства, а также обучить врачей и создать для больных новые места.

«Когда этот процесс закончился, мы себя обеспечили всем необходимым на случай подъема заболеваемости (коронавирусом, другими респираторными инфекциями), то дальше это не имеет никакого смысла», — отметил Зверев.