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    26 августа 2020, 11:04

    Академик РАН: вторая волна коронавируса пройдет легче

    Дарья Морозова

    Академик РАН Сергей Колесников уверен, что вторая волна коронавируса пройдет гораздо легче, и не будет такой вспышки смертности, как весной этого года. Об этом сообщила «Парламентская газета».

    По его словам, уже подготовлены меры профилактики, население с ними хорошо знакомо. Кроме того, у врачей есть опыт облегчения состояния пациентов с коронавирусом.

    Также Колесников рассказал, что в России иммунная прослойка населения составляет около 20%, и это тоже хороший знак.

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