Академик РАН: вторая волна коронавируса пройдет легче

По его словам, уже подготовлены меры профилактики, население с ними хорошо знакомо. Кроме того, у врачей есть опыт облегчения состояния пациентов с коронавирусом.

Также Колесников рассказал, что в России иммунная прослойка населения составляет около 20%, и это тоже хороший знак.