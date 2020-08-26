Академик РАН: вторая волна коронавируса пройдет легче
Академик РАН Сергей Колесников уверен, что вторая волна коронавируса пройдет гораздо легче, и не будет такой вспышки смертности, как весной этого года. Об этом сообщила «Парламентская газета».
По его словам, уже подготовлены меры профилактики, население с ними хорошо знакомо. Кроме того, у врачей есть опыт облегчения состояния пациентов с коронавирусом.
Также Колесников рассказал, что в России иммунная прослойка населения составляет около 20%, и это тоже хороший знак.