06 февраля 2023, 18:31
Академик РАН Владимир Скулачев ушел из жизни
Советский и российский биохимик, академик РАН, заслуженный профессор МГУ Владимир Скулачев скончался в возрасте 87 лет в Москве. Об этом сообщило агентствоИнтерфакс.
По данным «Национальной службы новостей», целый ряд научных работ академика были посвящены фундаментальным проблемам биохимии. Также Владимир Скулачев находился у истоков создания Института физико-химической биологии имени А. Н. Белозерского.
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За свою научную деятельность академик неоднократно удостаивался наград российских и зарубежных премий.
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