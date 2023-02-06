Общество 06 февраля 2023, 18:31 Академик РАН Владимир Скулачев ушел из жизни

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Советский и российский биохимик, академик РАН, заслуженный профессор МГУ Владимир Скулачев скончался в возрасте 87 лет в Москве. Об этом сообщило агентствоИнтерфакс.

По данным «Национальной службы новостей», целый ряд научных работ академика были посвящены фундаментальным проблемам биохимии. Также Владимир Скулачев находился у истоков создания Института физико-химической биологии имени А. Н. Белозерского.

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За свою научную деятельность академик неоднократно удостаивался наград российских и зарубежных премий.

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