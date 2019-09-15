Академик РАН Виктор Ивантер умер в Москве

«Скончался выдающийся российский ученый-экономист Виктор Викторович Ивантер, основатель отечественной научной школы макрофинансового прогнозирования, академик РАН», — подтвердил представитель Российской академии наук.

Ивантер родился в Москве. Будущий академик закончил Московский государственный экономический институт. Он с 1961 года занимался экономикой, изучал ее наиболее актуальные и современные направления. В 1986 году защитил докторскую диссертацию.

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Работе в Институте народнохозяйственного прогнозирования РАН Ивантер отдал 30 лет. С 2018 года экономист был научным руководителем организации. В Российской академии наук он занимал пост председателя научно-координационного совета по проблемам прогнозирования и стратегического планирования. Кроме того, был сопредседателем научно-консультативного совета по правовым, экономическим, социально-политическим и психологическим аспектам финансово-кредитной системы России.