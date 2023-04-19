19 апреля 2023, 13:19
Академик РАН Тосунян: банки Кипра не станут раскрывать суммы счетов своих российских клиентов
Крупный банк Кипра разослал своим российским клиентам информацию о закрытии их счетов. Но финансовые организации не станут афишировать суммы для сохранения репутации, сообщил президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян в беседе с «Национальной службой новостей».
По словам специалиста, банки не станут раскрывать приватную информацию о финансах для широкой публики, в противном случае они лишатся клиентов и потеряют репутацию. Также академик подчеркнул, что многие европейские банки могут воспользоваться ситуацией и попытаются заработать свой процент на операциях с российскими клиентами.
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Отмечается, что на Кипре будут закрывать счета тех, кто удаленно работает на отечественные компании и имеет доходы от санкционного бизнеса в России.
Банки
Кипр
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