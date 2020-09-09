Академик РАН сообщил о росте популярности профессии врача во время пандемии

«Мы увидели даже приток в ординатуру по онкологии. На 16 бюджетных мест пришло 380 человек», — отметил он.

Специалист заявил, что действия правительства в условиях распространения инфекции верные и оперативные. Как он считает, были созданы все условия для перепрофилирования больниц, а также обеспечения эпидемиологической безопасности.

По словам Каприна, все больные раком, которые нуждались в медицинской помощи, получали ее в необходимом объеме, несмотря на сложную ситуацию. Он добавил, что онкологические стационары не прекратили принимать пациентов благодаря главе Министерства здравоохранения Михаила Мурашко. Он принял решение не закрывать профильные учреждения.