Академик РАН рассказал, сколько может стоить туристический билет в космос

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт прокомментировал сообщение о том, что компания Джеффа Безоса отравит туристов в космос в конце июля. Специалиста процитировал сайт kp.ru.

Эйсмонт заметил, что подобные заявки звучат привлекательно, однако неясно, какие планируются средства запуска.

«На самом деле, они существуют, но готовы ли изготовители средств или поставщики пусковых услуг к такого рода коммерческой деятельности?» — задался вопросом эксперт.

По его мнению, в данном случае самая важная составляющая — это цена. Одна из озвученных сумм составляет около 50 миллионов долларов, которая, по словам Эйсмонта, «выглядят как уже цифра, близкая к коммерческой целесообразности, но это пока на уровне разговоров».