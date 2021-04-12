Академик РАН рассказал о перспективах России в военном и гражданском космосе

Академик РАН, зампред Союза машиностроителей России Борис Алешин рассказал «ФедералПресс», что в космической отрасли у России большие планы.

Алешин напомнил, что есть гражданский и военный космос.

«Военный — это очень важная составляющая. Перспективы здесь очень неплохие», — отметил собеседник издания.

По его словам, в гражданском космосе все зависит от того, какие целевые полезные нагрузки выводятся на орбиту. Он уточнил, что в этой отрасли решаются вопросы связи и навигации, которые поддерживают и обеспечивают всю транспортную инфраструктуру.