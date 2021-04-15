Академик РАН предупредил о возможной хронической форме ковида

Заболевание коронавирусной инфекцией может принимать хроническую форму, заявил член Российской академии наук Александр Чучалин. Известны случаи, когда пациенты болели COVID-19 два, а иногда и три раза.

Чучалин обратил внимание, что в данном случае встает вопрос о том, заболел человек еще раз или это продолжение старой болезни. Эксперт подчеркнул, что в группе риска находятся пациенты с определенными сопутствующими заболеваниями, сообщило РИА «Новости».

«Это больные в постковидном периоде, больные с хронической гипоксемией (недостаточное содержание кислорода в крови — прим. ред.)», — пояснил академик, выступая на онлайн-собрании научного совета РАН «Науки о жизни».

Чучалин убежден, что для реабилитации переболевших коронавирусом нужно создавать специальные диспансеры.

За минувшие сутки в России выявили 8944 новых случая COVID-19 в 83 регионах страны. Несмотря на рост заболеваемости в соседних странах, эксперты указывают на то, что в России ситуация начала постепенно улучшаться с января 2021 года. Огромную роль в этом сыграла масштабная вакцинация.