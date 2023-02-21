Общество 21 февраля 2023, 17:52 Академик РАН Покровский объяснил, почему эффективный метод лечения ВИЧ не станет массовым

Читать 360tv в

Метод лечения ВИЧ, который заключается в трансплантации стволовых клеток костного мозга, не получится применять массово. Такое мнение выразил академик РАН Вадим Покровский в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам специалиста, при использовании этого сложного метода лечения необходимо подобрать донора по многим критериям. Такая операция по пересадке стволовых клеток будет стоить около 100 тысяч долларов.

Реклама

Академик отметил, что процедура по трансплантации важна с точки зрения научного подхода, но не подходит для массового применения.

Реклама