Академик РАН оценил исследование о том, что интернет держит мозг пожилых мужчин в тонусе

Медведев напомнил, что мозг тренируется, когда человек занят каким-то творческим делом или активно чем-то интересуется.

«Это давно известная вещь, что если человек будет интенсивно чем-то заниматься, то его мозг будет в лучшем состоянии», — заметил собеседник информагентства, добавив, что исследование швейцарских специалистов не стало для него неожиданным.