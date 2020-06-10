Академик РАН оценил исследование о том, что интернет держит мозг пожилых мужчин в тонусе
Директор Института мозга человека РАН Святослав Медведев обсудил с ИА Nation News соображения швейцарских ученых о том, что использование интернета помогает пожилым мужчинам сохранить ясность ума.
Медведев напомнил, что мозг тренируется, когда человек занят каким-то творческим делом или активно чем-то интересуется.
«Это давно известная вещь, что если человек будет интенсивно чем-то заниматься, то его мозг будет в лучшем состоянии», — заметил собеседник информагентства, добавив, что исследование швейцарских специалистов не стало для него неожиданным.