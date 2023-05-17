Общество 17 мая 2023, 15:47 Академик РАН Онищенко: в каждой климатической зоне нужны свои круглогодичные детские лагеря

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В каждой климатической зоне России необходимо открыть круглогодичные лагеря для отдыха и оздоровления детей. Об этом сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в эфире радио «Комсомольская правда».

По его словам, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа имеют собственные современные корпуса на территории детского всероссийского лагеря «Орленок» в Краснодарском крае.

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При этом некоторые дети по состоянию здоровья не могут выезжать в другие регионы России из-за проблем с адаптацией, поэтому детские лагеря необходимы в каждой климатической зоне страны.