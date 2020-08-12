Академик РАН объяснил, опасно ли ехать на турецкие курорты

Пальцев заметил, что сам перелет не опасен, поскольку вероятность заразиться коронавирусом минимальна. В салоне самолета контролируется социальная дистанция и постоянно происходит обновление воздуха.

«Основные риски связаны с поведением отдыхающих, потому что на отдыхе люди часто теряют бдительность, не соблюдают дистанцию, не используют маски, перчатки», — обратил внимание профессор.

По его словам, также нельзя быть уверенным в том, что в Турции условия отдыха полностью отвечают требованиям, которые существуют для борьбы с коронавирусом. При этом он отметил плюс — наличие системы кондиционирования в курортных гостиницах, которая предотвращает заражение.

Академик напомнил еще об одном факторе — это возвращение домой.

«Велика вероятность того, что люди, которые не соблюдали режим и заразились коронавирусом, привезут его обратно в Россию и станут дополнительными источниками заражения соседей, коллег, членов семьи», — указал собеседник издания.