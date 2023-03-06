Общество 06 марта 2023, 18:45 Академик РАН Лачуга заявил о необходимости создания отечественной системы семеноводства

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На сегодняшний день ощущается острая необходимость создания отечественной системы семеноводства для поддержки российских аграриев. Об этом сообщил академик Российской академии сельскохозяйственных наук (РАСХН), заместитель вице-президента РАН Юрий Лачуга в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам специалиста, на протяжении долгого времени Минсельхоз игнорировал просьбы аграриев увеличить финансирование на развитие семеноводства.

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Лачуга отметил, что отрасли необходимо внедрение федеральной службы по производству семян, которая функционировала во времена СССР.

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