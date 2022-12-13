Общество 13 декабря 2022, 11:27 Академик РАН дал прогноз на новый пик заболеваемости гриппом Академик РАН Виталий Зверев: новый пик заболеваемости гриппом ожидается в феврале

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Новый скачок заболеваемости гриппом ожидается в феврале. Об этом в беседе с Ura.ru сообщил академик РАН Виталий Зверев.

По словам специалиста, эпидемия гриппа в настоящий момент находится на своем пике, однако во время новогодних каникул болезнь начнет отступать. Новый скачок заболеваемости прогнозируется к концу февраля и уже к марту ожидается послабление.

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Академик отметил, что введения каких-либо ограничительных мер как при пандемии коронавируса ожидать не стоит.

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