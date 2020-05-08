Академик предложил провести массовое тестирование на COVID-19

Бессимптомное течение нового коронавируса может быть более чем у 50% заболевших россиян, полагает профессор. «Их точное количество можно будет определить только после поголовного тестирования», — добавил Камалов.

По его словам, иммунная система человека может оказаться настолько сильной, что сразу же обнаружит проникновение вируса в организм, воспримет его как опасность и приступит к выстраиванию защиты. Зачастую таких больных выявляют при выполнении компьютерной томографии: КТ показывает данные, характерные для вирусной пневмонии.

Однако если коронавирусное инфицирование протекло бессимптомно, это еще не значит, что человек выздоровел. Пострадавший организм мог не выработать необходимые антитела.

«Если вирус в небольших концентрациях попадает в организм, а иммунитет справляется с ним быстро, то антитела могут и не выработаться в достаточном объеме», —объяснил Камалов.

Пока что в некоторых вопросах COVID-19 остается для врачей загадкой. Этот вирус расшифровывается учеными и медиками прямо «с колес», отметил академик РАН. Один пациент может лежать с высокой температурой два-три дня и потом быстро выздороветь, у другого же обострение может начаться только на седьмой-восьмой день.

Специалисты прорабатывают новые схемы лечения и варианты применения различных групп лекарственных препаратов, добавил Камалов.

«Вначале использовали противомалярийные препараты и антибиотики, что не совсем для нас было понятным, так как раньше подобную терапию против вирусов не применяли», — заявил он.

Теперь медикам приходится выходить за общепринятые рамки ради получения нужного эффекта.