Академик отметил повышение успешности интернет-рекламы

Черняховский обратил внимание на преждевременность конкретных оценок, «потому что, по существующей практике, для оценки перспектив онлайн-рекламы <...> должны сначала получить результаты рекламной деятельности за первый квартал текущего года».

«Оттолкнувшись от тех цифр, которые там будут, можно уже это экстраполировать на оставшиеся три квартала и предсказывать то или иное будущее для интернет-рекламы. Пока что можно сказать только одно: в условиях пандемии COVID-19 интернет-реклама оказалась в наиболее предпочтительной ситуации, потому что не подвержена такому количеству проблем, с которыми сталкивается традиционная реклама. Как будет это развиваться в дальнейшем, станет ли она доминирующей или нет, [сказать — прим. ГМ] достаточно проблематично. Могу отметить, что по итогам прошлого года интернет-реклама и все, что с ней связано в онлайне, занимала достаточно значительное место в общемировом обороте рекламы», — пояснил специалист.

По его мнению, во время экономического кризиса рекламная индустрия может нуждаться в государственной поддержке.

«На рынок труда кризис, как пандемия, так и сопутствующее, оказывают значительное экономическое влияние. Сегодня просчитать последствия очень сложно, потому что в ряде стран креативным индустриям, в том числе и рекламы, оказывается очень серьезная конкретная целевая финансовая поддержка, и они, наверное, скорее всего смогут выйти из кризиса», — заключил Черняховский.