Общество 11 августа 2023, 11:03 Академик Маринин назвал мягкую посадку в районе Южного Полюса главной задачей станции «Луна-25»

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Главной задачей автоматической межпланетной станции «Луна-25» является совершение мягкой посадки в сложном районе Южного Полюса. Об этом сообщил член Академии космонавтики имени Циолковского Игорь Маринин сайту телеканала «Звезда».

По словам специалиста, в этой зоне еще ни одна станция не совершала посадку. Сложность миссии объясняется наличием в районе Южного Полюса большого количества кратеров, выступов и камней.

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Маринин отметил, что работа межпланетной станции «Луна-25» станет большим достижением для России.