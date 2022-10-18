Академик Фисинин развеял миф о вреде куриного мяса | 360°

Общество 18 октября 2022, 19:10 Академик Фисинин развеял миф о вреде куриного мяса Академик Фисинин: курам в России не дают гормон роста

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Академик Владимир Фисинин опроверг стереотип о том, что курам в России дают гормон роста, который снижает качество мяса. Об этом сообщило издание «Научная Россия».

По данным сайта utro.ru, в стране выращивается более трех миллиардов кур ежегодно. Вводить препараты такому количеству животных невозможно. Давать их вместе с кормом бесполезно, так как в этом случае средство теряет эффективность, пояснил Фисинин.

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Кроме того, стоимость одной дозы гормона составляет примерно четверть от стоимости самой курицы, поэтому использовать препараты для выращивания птиц совершенно не рентабельно, добавил эксперт.

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«Мы используем некоторые антибиотики кормового плана, но ограниченно, а антибиотики в лечебных целях стараемся не использовать совсем», — уточнил Фисинин.

Он рассказал, что в российских мясе и яйцах очень мало. Поэтому отечественная продукция пользуется спросом даже за границей, заключил академик.

Ученые Университета химии и технологии Праги посоветовали отказаться от мытья курицы перед готовкой.