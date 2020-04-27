    27 апреля 2020, 14:47

    Академик Ершов отметил особенности распространения коронавируса в России

    Ольга Ситникова

    Член Российской академии наук и вирусолог Феликс Ершов обратил внимание на особенные черты в распространении коронавирусной инфекции по России. Об этом сообщило ИА НСН.
    Академик Ершов отметил особенности распространения коронавируса в России

    По мнению Ершова, коронавирус в России следует по сценарию, который отличается от распространения инфекции в других странах. Он уточнил, что в настоящее время наблюдается низкая заболеваемость и низкая смертность.

    Академик заметил, что на такие характеристики повлияла обязательная вакцинация новорожденных в России: младенцы получают прививку БЦЖ против туберкулеза. Ершов также добавил, что снизить темпы распространения инфекции помог опыт отечественных санитарно-эпидемиологических служб.

    «Эпидемии всегда были бичом СССР, начиная с таежного энцефалита и холеры. Вот и сейчас врачи быстро наладили диагностику, разгрузили больницы», — отметил специалист.

    В настоящее время в России зарегистрировали 87 147 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 794 пациента скончались, а 7 346 человек справились с заболеванием.

    За последние сутки зафиксировали 6198 новых случаев инфицирования в России.