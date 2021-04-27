«Академик Черский» присоединился к барже «Фортуна» и начал укладку труб «Северного потока — 2» в водах Дании. Краново-монтажное судно успешно прошло все морские испытания.

«После успешного прохождения морских испытаний судно „Академик Черский“ приступило сегодня к трубоукладочным работам в исключительной экономической зоне Дании. Баржа „Фортуна“ продолжает трубоукладку. Все работы проводятся в соответствии с полученными разрешениями», — сообщил РБК со ссылкой на компанию-оператора проекта Nord Stream 2 AG.

В марте представитель компании отметил, что «Академик Черский» должен возобновить укладку первой ветки «Северного потока — 2». По данным на конец марта, «Северный поток» достроен на 95%, уложить на тот момент оставалось всего 121 километр от общей протяженности по двум ниткам в 2460 километров.

Строительство планируют завершить до конца лета.

За строительство «Северного потока- 2» выступает канцлер Германии Ангела Меркель, как сообщала «Газета.ru». Она заявила, что газ из «СП — 2» не хуже другого российского газа. Политик также назвала противоречия касательно проекта политической борьбой.