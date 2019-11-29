Академию Снегурочек открыли в подмосковных Люберцах

Все за елками! Где купить новогоднее дерево в Подмосковье? Подробнее

Это интенсивные двухдневные курсы, созданные для тех, кто будет вести новогодние елки. Обучение будет вестись на самом высоком уровне, чтобы Снегурочки подарили настоящую новогоднюю сказку детям и взрослым.

В течение семинара девушки изучат в новогодние программы, развлекательные танцы и всевозможные игры с конкурсами. Девушки также будут участвовать в окружном праздничном шествии Снегурочек.

Торжественным завершением семинара станет зажжение главной елки в Центральном парке Люберец (между администрацией и ДС «Триумф») первого декабря в 18:00.