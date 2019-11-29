  • Академию Снегурочек открыли в подмосковных Люберцах

    29 ноября 2019, 23:01

    Александра Каширина

    Волшебству и мастерству новогоднего праздника внучки Деда Мороза смогут обучиться в Люберцах, где открывается академия для Снегурочек. Об этом сообщила администрация городского округа.
    Академию Снегурочек открыли в подмосковных Люберцах

    Все за елками! Где купить новогоднее дерево в Подмосковье?

    Подробнее

    Это интенсивные двухдневные курсы, созданные для тех, кто будет вести новогодние елки. Обучение будет вестись на самом высоком уровне, чтобы Снегурочки подарили настоящую новогоднюю сказку детям и взрослым.

    В течение семинара девушки изучат в новогодние программы, развлекательные танцы и всевозможные игры с конкурсами. Девушки также будут участвовать в окружном праздничном шествии Снегурочек.

    Торжественным завершением семинара станет зажжение главной елки в Центральном парке Люберец (между администрацией и ДС «Триумф») первого декабря в 18:00.