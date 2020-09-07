Академия волонтеров FISU объединила более 200 студентов со всего мира

6 сентября завершился IV образовательный форум Международной федерации студенческого спорта — FISU Volunteer Leaders Academy.

Ежегодно это масштабное мероприятие проходит в Казани. Однако в 2020 году из-за эпидемии коронавируса оно было перенесено на виртуальную платформу. А чтобы сохранить высокий уровень образовательных курсов, учебный план был разделен на две части: вводные занятия в июне и более подробные лекции в сентябре.

«Мы счастливы, что несмотря на все сложности и ограничения, наш праздник спорта, образования и молодости все-таки состоялся», — отметил президент FISU, министр спорта России Олег Матыцин. «Онлайн формат — это отличный шанс собрать всех представителей национальных и международных спортивных федераций вместе».

Всего участниками Академии лидеров волонтеров FISU-2020 стали более 200 человек из 120 стран мира. Каждому из них после завершения программы был присвоен статус «Студенческий посол FISU». Теперь их основная задача — служить связующим звеном между FISU и студенческими сообществами в своих странах, а также формировать образ будущего университетского спорта.

«Как генеральный партнер Академии лидеров волонтеров FISU, мы очень заинтересованы в том, чтобы развивать молодежную культуру, укреплять международные отношения и воспитывать лидеров завтрашнего дня», — подчеркнул статс-секретарь, вице-президент компании «Норникель» Дмитрий Пристансков. «Мы создаем все это ради будущих послов и надеемся, что участники проекта смогут добиться больших успехов в своей деятельности!».

За три дня сентябрьской сессии перед лидерами волонтерского движения выступили эксперты Международной федерации студенческого спорта (FISU), Всемирного антидопингового агентства (WADA), а также представители крупного бизнеса.

Профессор Тони Гэй объяснил студентам, как чувствовать себя ценным в команде, специалисты WADA выступили с докладом на тему «Почему спорт имеет значение?», а директор департамента социальной политики «Норникеля» Светлана Ивченко рассказала об успешном опыте создания волонтерского сообщества.

«В организации добровольческой деятельности очень важно предоставить всем участникам выбор», — объяснила Светлана Ивченко. «Каждый должен найти в волонтерстве то, что ему интересно. Один человек хочет делать пожертвования, другой сажать деревья, а третьему нужно проводить праздники в детских больницах. Такая стратегия помогает нашей компании с каждым годом привлекать к социальным активностям все больше людей, а главное, собирать вместе сотрудников разных возрастов и профессий. Еще пять лет назад волонтерская программа „Норникеля“ насчитывала сто человек, а сейчас их уже несколько тысяч».

Мастер-классы экспертов вдохновили и многому научили участников IV форума FISU Volunteer Leaders Academy. Тем временем, организаторы уже активно планируют пятую, юбилейную встречу проекта в 2021 году. Для того, чтобы отобранные в этом сезоне студенты не расстраивались и могли лично встретиться друг с другом, было решено предоставить им право посетить Казань через год вместе с новыми лидерами волонтеров.