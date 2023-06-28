Общество 28 июня 2023, 12:52 Айтишников-самоучек предложили уравнять в правах с квалифицированными кадрами Депутат Лантратова предложила ввести экзамены для IT-специалистов без высшего образования Freepik

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Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила ввести квалификационные экзамены для IT-специалистов без профильного высшего образования, при успешной их сдаче такие кадры смогут получить отсрочку от срочной службы и трудоустроиться в госкомпании. Об этом сообщил ТАСС.

Письмо с инициативой парламентарий направила вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко. Лантратова отметила, что государственные компании в основном нанимают специалистов с высшим образованием. Этот же пункт необходим для получения отсрочки от призыва на военную службу. Депутат указала, что среди специалистов в сфере информационных технологий есть немало талантов без профильного образования, а действующие нормы ущемляют их права. Кроме того, государственный сектор лишается возможности взять их на работу.

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«В связи с вышеизложенным предлагается рассмотреть возможность введения специального квалификационного экзамена для российских ІТ-специалистов», — отметила депутат.

Ранее в России зафиксировали острую нехватку квалифицированных кадров в сфере информационных технологий. В 2021 году нехватка айтишников составляла порядка одного миллиона.