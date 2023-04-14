Общество 14 апреля 2023, 03:13 Айтишники утратили популярность на рынке труда в России «Известия»: спрос на производственников превысил потребность в айтишниках в России Freepik

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Спрос на представителей рабочих профессий резко увеличился в России, он уже превысил потребности в специалистах IT. Это следует из аналитической записки Минтруда, с которой ознакомились «Известия».

В списке вакансий с большими доходами одними из лидеров стали производственники, причем как по спросу, так и по зарплатам. В базе портала «Работа России» можно найти 1,9 тысячи позиций с выплатой свыше 200 тысяч рублей в промышленной сфере. Эта сумма в десять раз больше, чем в IT-сфере.

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Эксперты отмечают, что новые реалии создали условия, в которых стали вновь востребованы именно специалисты рабочих профессий.

«С айтишниками сейчас происходит та же ситуация, как в 90-е годы со специалистами в области финансов и кредитов, юристами. Казалось, что этот спрос не исчезнет никогда. Поэтому высшие и средние учебные заведения массово готовили таких специалистов», — пояснил профессор Финансового университета Александр Сафонов.

Он также отметил, что количество рабочих мест связано с запросами экономики. Поэтом эти тенденции нужно учитывать выпускникам при выборе специальности.

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