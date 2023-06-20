20 июня 2023, 10:25
Айтишники начали возвращаться в Россию
Глава Минцифры Шадаев: программа по возвращению IТ-специалистов в Россию не потребовалась
Покинувшие Россию IТ-специалисты начали постепенно возвращаться в родную страну. Об этом на форуме «CNews кейсы» сообщил глава Минцифры Максут Шадаев, его слова привел ТАСС.
Руководитель ведомства отметил, что программа «обратной релокации» айтишников в итоге не потребовалась.
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«IТ-специалисты постепенно начали возвращаться. Минцифры видит это по данным рекрутинговых площадок. Поэтому отдельной программы нам не потребовалось. Тренд на возвращение уже подтвердили несколько отечественных IТ-компаний», — сказал он.
Шадаев пообещал, что в ближайшие несколько недель Минцифры предоставит точную информацию о том, сколько разработчиков вернулось в Россию.
Ранее Минцифры сообщало, что государственную аккредитацию в России получили порядка 22 тысяч IT-компаний, писал RT. Также около двух тысяч компаний отказались предоставить в ФНС необходимые данные, их лишат аккредитации.
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