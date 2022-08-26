В ресторанах сети быстрого обслуживания «Вкусно — и точка» появится аналог известного мороженого «Макфлурри». Об этом РИА «Новости» рассказала пресс-служба компании.

«Уже начались продажи „Айс Де Люкс Ананас“ во всех предприятиях, кроме Дальнего Востока, но до 29 августа мороженое появится по всей России», — сообщили представители фирмы.

Пока в наличии только ананасовый десерт, но скоро подвезут и прочие вкусы. Мороженое входит как в основное меню, так и в меню завтраков. Оно будет продаваться и ночью — в тех ресторанах, которые торгуют в это время суток.

В марте стало известно о приостановке деятельности McDonald’s в России. Компании пришлось закрыть свои рестораны. Позднее руководство приняло решение покинуть российский рынок.

В итоге бизнес продали Александру Говору, генеральным директором стал Олег Пароев. Теперь McDonald’s называется «Вкусно — и точка». Обновленные точки быстрого питания открылись в Москве в середине июня. Одновременно рестораны стали открывать свои двери для посетителей в Московской области.