Airbnb заявила о приостановке деятельности в России и Белоруссии

Онлайн-сервис по поиску и аренде жилья Airbnb сворачивает свою деятельность в России и Белоруссии. Об этом заявил гендиректор компании Брайан Чески.

«Airbnb приостанавливает всю деятельность в России и Белоруссии», — написал он на своей странице в Twitter.

Западные компании заявляют о приостановке работы в России в связи с ее спецоперацией на Украине. Ранее крупнейший производитель гаджетов в мире — компания Apple — закрыла продажу своей продукции в официальном онлайн-магазине в России. Кроме того, заказать доставку техники в РФ теперь тоже невозможно.

Магазины re: Store, которые продают гаджеты Apple, не открылись в Москве 2 марта. Однако в ближайшее время торговые точки с американскими смартфонами и ноутбуками все-таки будут работать, хотя экспорт в РФ прекратится.

Также о приостановке работы в России заявили, такие бренды одежды, как Mango, H&M, автопроизводители Ford, Volvo и другие.