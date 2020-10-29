Аir Serbia возобновит авиасообщение с Россией с 9 ноября

Начиная с 9 ноября самолеты авиакомпании Аir Serbia снова будут летать в Россию. Рейсы будут выполняться два раза в неделю. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

«Рейс JU 0652 Белград — Москва 9 ноября ознаменует собой восстановление воздушного сообщения Air Serbia с Российской Федерацией. Национальная авиакомпания планирует выполнять рейсы из Белграда в столицу России два раза в неделю», — сказано на сайте авиакомпании.

Самолеты из Белграда в Москву будут вылетать по понедельникам, в 13:50 (15:50 по Москве), и пятницам, в 07:30 (09:30 по Москве). Продажу билетов уже открыли для пассажиров. По словам пресс-службы, по понедельникам пассажиры смогут воспользоваться удобной пересадкой в Белграде, следуя в Москву из Амстердама, Копенгагена, Любляны, Осло, Парижа, Вены, Цюриха и Загреба.

«Мы рады вновь ввести в нашу сеть еще один пункт назначения, который обеспечит прямое сообщение между Россией и Белградом. Учитывая, что Россия представляет собой крупный и значительный рынок, Москва является очень важным пунктом назначения для наших пассажиров, для Сербии и для всего региона», — подчеркнул генеральный директор по коммерции и стратегии Air Serbia Иржи Марек.

Страны закрыли авиасообщение весной из-за ситуации с распространением коронавируса. Благодаря стабилизации ситуации удалось возобновить уже многие направления.