Общество 08 сентября 2023, 22:47 «АиФ» отправит на ВЭФ-2023 мультимедийный «десант» «АиФ» на ВЭФ продемонстрирует мультимедийные возможности конвергентной редакции РИА «Новости»

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На предстоящем Восточном экономическом форуме издание «Аргументы и Факты» выступит информационным партнером. Издательский дом использует все свои ресурсы для освещения работы ВЭФ, во Владивосток отправится журналистский «десант».

ВЭФ пройдет с 10 по 13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. ИД «Аргументы и Факты» не только планирует всесторонне освещать события на форуме, но и принимать в нем непосредственное участие. Генеральный директор Руслан Новиков рассказал, что на форуме издание будет представлено на стенде.

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«Это будут насыщенные событиями деловые дни, наготове все наши мультимедийные возможности», — отметил Новиков.

Гостями стенда «АиФ» станут ключевые спикеры форума: главы корпораций, члены федерального кабмина, губернаторы и деятели культуры. ИД готов продемонстрировать все мультимедийные возможности конвергентной редакции — взаимодействие всех ресурсов и освещение форума в разных форматах.