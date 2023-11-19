Общество 19 ноября 2023, 12:25 AI Journey пригласила Маска выступить на конференции в Москве Оргкомитет AI Journey пригласил Илона Маска на конференцию в Москве Cliff Owen/Keystone Press Agency

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Американского предпринимателя, владельца компаний Tesla и SpaceX, соцсети X Илона Маска пригласили выступить на международной конференции AI Journey по искусственному интеллекту в России. Об этом сообщили в оргкомитете мероприятия, передает РИА «Новости».

Бизнесмена попросили поделиться своим видением будущего искусственного интеллекта, а также рассказать про новую нейросеть Grok и о создании ChatGPT — нейросети, ставшей сенсацией в мире технологий.

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Конференция будет проходить в Москве с 22 по 24 ноября. Ее основная повестка — передовые технологии в области ИИ, их роль в науке, бизнесе и обществе. На мероприятии выступят спикеры из разных стран, в том числе Китая, Бразилии, ЮАР.

О том, что Маск может появиться на российской конференции AI Journey, писал редактор брюссельского портала EU Reporter Колин Стивенс. Он предположил, что появление предпринимателя на конференции будет связано с ранним анонсом текстовой генеративной нейросети Grok от компании xAI.

Ранее Маск создал компанию под названием xAI, которая будет заниматься разработками в области искусственного интеллекта. Есть предположение, что миллиардер решил конкурировать с OpenAI, Google и Anthropic. Он хочет получить больше контроля в своих бизнес-интересах.