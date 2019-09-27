Агутин одобряет. Музыкант из Мытищ стал победителем конкурса каверов

Молодой музыкант из Красноярска переехал в Подмосковье, чтобы пробиться на вершины чартов. Илья Добрый — это псевдоним парня — живет в Мытищах, ездит на кастинги в Москву, пишет свой альбом, а заодно исполняет каверы на известные хиты. Талант молодого исполнителя оценил Леонид Агутин. Музыкант даже пригласил Илью к себе в гости.

Свой первый кавер Илья записал на песню популярного сейчас хип-хоп исполнителя Федука. Каверы, считает Илья, — это домашние ремиксы, которые служат на потеху публике. Люди реагируют на то, что знакомо им, что на слуху.

«Я заметил, что всем нравятся какие-то современные популярные песни, которые в чартах, но при этом сыгранные по-другому. Я больше играл в стиле Soul Lounge», — сказал Илья Добрый.

Источник фото: телеканал «360»

Однако сейчас музыкант хочет исполнять свои песни. Чтобы его творчество стало интересно не только ему, Илья переехал из далекого Красноярска в подмосковные Мытищи, поближе к центру музыкальной индустрии страны. Он участвует в десятках кастингов, ездит на фестивали и шаг за шагом движется к своей мечте.

Источник фото: телеканал «360»

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Илья уже делает успехи. Его кавер победил в конкурсе, который в своем Instagram объявил Леонид Агутин.

Сотни претендентов исполняли песни Агутина на свой лад и манер. В конкурсе приняли участие не только отдельные исполнители, но также дуэты и целые группы. Награду победителю Леонид Агутин вручил лично в своем продюсерском центре.

«В целом музыкально настолько красиво! Владение аппаратом вокальным, и тембр, и передача настроения такая — именно то, что вот я в этой музыке не сделал», — поделился Агутин.

Источник фото: телеканал «360»

По словам Леонида Агутина, он совсем не против того, что его хиты исполняют молодые музыканты. Певец отметил, что они делают это иначе, по-новому, что делает привычные композиции еще более интересными.

Источник фото: телеканал «360»

Несмотря на успех в конкурсе, каверы по-прежнему остаются для Ильи лишь приятным хобби. Впереди его ждет полуфинал «Новой волны», куда исполнитель отправится со своей девушкой. Также к выходу готовится и первый альбом. Вполне возможно, что через десять лет молодые исполнители будут делать каверы уже на песни Ильи.