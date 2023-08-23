Общество 23 августа 2023, 14:58 Агроном Воробьев: зеленые помидоры необходимо срывать в августе для сохранения части плодов

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Многие дачники начинают срывать зеленые помидоры с веток в августе как только они достигают нужного размера. О пользе такой советской привычки рассказал агроном Михаил Воробьев, сообщило Utro.ru.

По словам специалиста, к концу лета возможны резкие перепады температур, которые способны уничтожить урожай. Ранний сбор помидоров позволит садоводам сохранить хотя бы какую-то часть плодов.

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Воробьев отметил, что зеленые томаты наливаются красным цветом спустя несколько дней при хранении в темных и сухих местах.