09 апреля 2024, 14:24
Агроном Воробьев: талая снеговая вода более полезна и живительна для растений
В преддверии дачного сезона многие россияне опасаются, что большое количество снега, выпавшее в этом году, может негативно повлиять на растительные культуры. О пользе снежного покрова рассказал биолог и агроном Михаил Воробьев в беседе с «ФедералПресс».
По словам специалиста, талая снеговая вода более полезна и живительна для растений, чем дождевая, речная и артезианская.
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Кроме того, снежный покров защищает от повреждения из-за мороза травянистые и луковичные культуры, в том числе тюльпаны и гиацинты, отметил Воробьев.
Сад и огород
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