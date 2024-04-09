Общество 09 апреля 2024, 14:24 Агроном Воробьев: талая снеговая вода более полезна и живительна для растений

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В преддверии дачного сезона многие россияне опасаются, что большое количество снега, выпавшее в этом году, может негативно повлиять на растительные культуры. О пользе снежного покрова рассказал биолог и агроном Михаил Воробьев в беседе с «ФедералПресс».

По словам специалиста, талая снеговая вода более полезна и живительна для растений, чем дождевая, речная и артезианская.

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Кроме того, снежный покров защищает от повреждения из-за мороза травянистые и луковичные культуры, в том числе тюльпаны и гиацинты, отметил Воробьев.