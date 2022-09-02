Все новости

Подмосковье

03 сентября 2022, 17:20

Коломна отметила 845-й день рождения

Важное

03 сентября 2022, 17:12

Россия и мир простились с Михаилом Горбачевым. В последний путь первого президента СССР проводили цветами

Реклама

Важное

03 сентября 2022, 16:57

Украинских военных заразили опасными вирусами в рамках испытаний

Мир

03 сентября 2022, 16:46

Германия фактически ввязалась в войну с Россией поставками оружия на Украину

Важное

03 сентября 2022, 16:23

Украина запросила для Bayraktar устройство по распылению химоружия

Важное

03 сентября 2022, 16:19

Минобороны сообщило об уничтожении РСЗО HIMARS под Константиновкой

Важное

03 сентября 2022, 16:12

Россия уличила США и Украину в нарушении Конвенции по биооружию

Подмосковье

03 сентября 2022, 16:06

Еще 70 выделенных полос появилось в Подмосковье

Важное

03 сентября 2022, 16:02

Михаила Горбачева похоронили на Новодевичьем кладбище Москвы

Общество

02 сентября 2022, 12:20

Агроном Воробьев рассказал, на что обращать внимание при покупке картошки

Читать 360tv в

Молодой картофель вкуснее и полезнее, чем старый. В интервью радио Sputnik агроном и биолог Михаил Воробьев рассказал, как хранить молодую картошку и какую уловку иногда используют продавцы картофеля.

Покупая картошку, нужно смотреть на внешний вид клубней, а не на то, что написано на ценнике.

Реклама

"Иногда продавцы пользуются игрой слов в русском языке и пишут на упаковке "свежий картофель". Звучит как "молодой", но это просто описание по ГОСТУ: "свежий" в данном случае значит "не вареный, не сушеный, никак не переработанный". Но иногда на такую уловку покупатели попадаются. То есть обычную картошку моют, красиво упаковывают и пишут "свежий картофель". А некоторые покупатели думают, что "свежий" и "молодой" – это синонимы", - отметил Воробьев.

Реклама

Чтобы картошка сохраняла свои вкусовые качества, ее нужно хранить на нижней полке холодильника. Желательно использовать для этого бумажный, а не полиэтиленовый пакет.

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама