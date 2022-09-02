Общество 02 сентября 2022, 12:20 Поделиться Telegram

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Viber Агроном Воробьев рассказал, на что обращать внимание при покупке картошки

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Молодой картофель вкуснее и полезнее, чем старый. В интервью радио Sputnik агроном и биолог Михаил Воробьев рассказал, как хранить молодую картошку и какую уловку иногда используют продавцы картофеля.

Покупая картошку, нужно смотреть на внешний вид клубней, а не на то, что написано на ценнике.

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"Иногда продавцы пользуются игрой слов в русском языке и пишут на упаковке "свежий картофель". Звучит как "молодой", но это просто описание по ГОСТУ: "свежий" в данном случае значит "не вареный, не сушеный, никак не переработанный". Но иногда на такую уловку покупатели попадаются. То есть обычную картошку моют, красиво упаковывают и пишут "свежий картофель". А некоторые покупатели думают, что "свежий" и "молодой" – это синонимы", - отметил Воробьев.

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Чтобы картошка сохраняла свои вкусовые качества, ее нужно хранить на нижней полке холодильника. Желательно использовать для этого бумажный, а не полиэтиленовый пакет.

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