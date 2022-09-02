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Агроном Воробьев рассказал, как выбрать хороший картофель

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Молодой картофель нельзя хранить более двух недель при низкой температуре. Такой информацией поделился биолог и агроном Михаил Воробьев. Об этом сообщило радио Sputnik.

Специалист пояснил, что молодым может считаться тот картофель, который собрали на 15-20 день после цветения. При этом его отличительной чертой является тонкая кожура. В его составе содержится меньше крахмала и больше сахаров, из-за чего его вкус значительно лучше, а плоды меньше, передал "МК в Питере".

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«Молодая картошка может какое-то время храниться, другое дело, что не месяцами, как обычный картофель, а одну-две недели при низкой положительной температуре, например, на нижней полке холодильника, и лучше в бумажном, а не пластиковом пакете. Это исключительно сезонный овощ», — отметил эксперт.

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