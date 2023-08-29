Агроном Воробьев рассказал, что удаление семенных коробочек продлит время цветения петуньи | 360°

Общество 29 августа 2023, 13:20 Агроном Воробьев рассказал, что удаление семенных коробочек продлит время цветения петуньи

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Петунья — летнее растение, но можно продлить срок его цветения с помощью своевременной обрезки. Об сайту Teleprogramma.pro рассказал агроном Михаил Воробьев.

Он посоветовал сразу удалять семенные коробочки и побеги, которые уже начинают подсыхать. Тогда растение будет нацелено на формирование новых цветов. Кроме того, если выращивать петунью дома, то она может цвести круглый год. Для этого просто нужно создать для нее условия как летом: не допускать низких температур и вовремя поливать.

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