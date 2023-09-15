Общество 15 сентября 2023, 14:30 Агроном Воробьев посоветовал подкормить огурцы удобрениями с азотом и фосфором

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Сентябрь — время последней подкормки огурцов для садоводов, живущих на юге, поэтому нужно правильно выбрать удобрения. Об этом Teleprogramma.pro рассказал агроном Михаил Воробьев.

Он объяснил, что кроме калийной селитры можно также использовать минеральные удобрения, в составе которых есть фосфор и азот. Какой именно элемент необходим растению, можно определить по форме огурца. Слишком сужающимся на концах не хватает азота, а похожим на дубинки — фосфора.

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