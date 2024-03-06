06 марта 2024, 16:46
Агроном Воробьев назвал грунт после лука и чеснока оптимальным для рассады
Весна — самое время для подготовки рассады, но она требует правильного подбора грунта для хорошего урожая. Об этом сообщило «ФедералПресс» со ссылкой на биолога и агронома Михаила Воробьева.
Он посоветовал использовать для рассады грунт, в котором росли до этого лук и чеснок. Такая почва считается плодородной и позволит будущим растениям напитаться полезными веществами и развиться до нужного размера.
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«Фитонциды, которые содержит лук и чеснок, обеззараживают землю, прогоняют оттуда всевозможные бактерии, микроорганизмы, делают ее более здоровой», — отметил эксперт.
Сад и огород
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