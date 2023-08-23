Общество 23 августа 2023, 15:03 Агроном Воробьев: испанских слизней завезли в огороды вместе с посадочным материалом

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Дачники пожаловались на нашествие испанских слизней в этом году. Скорее всего, вредителей завезли вместе с посадочным материалом, сообщил биолог и агроном Михаил Воробьев в беседе с «Царьградом».

По словам специалиста, вывести слизней крайне сложно. Они всеядны, очень прожорливы и не боятся морозов, тем самым представляя угрозу огородам.

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Воробьев отметил, что химические способы борьбы со слизнями вредны для урожая, поэтому дачникам рекомендуется избавляться от них механически, сообщил сайт kp.ru.