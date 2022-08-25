Агроном Викулов рассказал, почему черемуху не выращивают на продажу

Агроном Владимир Викулов рассказал, что ягоды черемухи пользуются в России популярностью, но при этом их почти нет в продаже. Об этом сообщило ИА «Невские новости».

Он пояснил, что черемуху обычно выращивают только для себя, так как делать это в промышленных масштабах довольно сложно. У черемухи очень крупные деревья, а плоды мелкие, их тяжело собирать. Кроме того, многие люди предпочтут скорее вишню или черешню, добавил агроном.

«Люди большие консерваторы. Если рядом будет продаваться вишня, черешня, немногие захотят купить ту же черемуху. Многие еще и не знают, что с ней делать», — заключил Викулов.