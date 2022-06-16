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    16 июня 2022, 14:40

    Агроном Тихонова назвала срок разложения химикатов, которыми обрабатывают абрикосы

    Полина Гребенщикова

    Абрикосы обрабатывают химикатами сразу после цветения, однако эти вещества довольно быстро разлагаются, поэтому риска отравиться абрикосами практически нет. Об этом в эфире радио Sputnik рассказала агроном Елизавета Тихонова.

    Химикатами абрикосовые деревья обрабатывают тогда, когда плоды только начинают формироваться. Без этого деревья и плоды могут испортить вредители. Химикатами вряд ли можно отравиться, особенно если тщательно мыть плоды перед едой.

    «Ничего особо опасного в обработке химикатами абрикосов для конечных потребителей нет. Все вещества, которыми обрабатывают абрикосы, разлагаются в течение двух-трех недель. Поэтому к моменту созревания и тем более попадания плодов на рынок никакой „химии“ в них не остается», — сказала агроном.