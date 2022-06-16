Агроном Тихонова назвала срок разложения химикатов, которыми обрабатывают абрикосы

Абрикосы обрабатывают химикатами сразу после цветения, однако эти вещества довольно быстро разлагаются, поэтому риска отравиться абрикосами практически нет. Об этом в эфире радио Sputnik рассказала агроном Елизавета Тихонова.

Химикатами абрикосовые деревья обрабатывают тогда, когда плоды только начинают формироваться. Без этого деревья и плоды могут испортить вредители. Химикатами вряд ли можно отравиться, особенно если тщательно мыть плоды перед едой.

«Ничего особо опасного в обработке химикатами абрикосов для конечных потребителей нет. Все вещества, которыми обрабатывают абрикосы, разлагаются в течение двух-трех недель. Поэтому к моменту созревания и тем более попадания плодов на рынок никакой „химии“ в них не остается», — сказала агроном.