Общество 27 февраля 2024, 16:28 Агроном Терентьев посоветовал выбирать для посадки картофель размером с куриное яйцо

Читать 360tv в

Агроном Терентьев рассказал о подготовке к посадке картофеля. В первую очередь необходимо провести ревизию и отбраковку, отметил эксперт в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

Специалист посоветовал отобрать клубни размером с куриное яйцо. Вес посадочного материала должен варьироваться в пределах 50-100 граммов. Также важно избавиться от картофеля с повреждениями и признаками болезней.

Реклама

По словам Терентьева, только после этого можно приступать к процессу обеззараживания, а затем — проращивания, добавил сайт «Мир 24».