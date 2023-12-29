29 декабря 2023, 13:30
Агроном Синьковский посоветовал устанавливать новогоднюю елку на сквозняке
Агроном Петр Синьковский рассказал, как сохранить красоту и свежесть новогодней елки. Долговременному хранению дерева способствует правильный выбор места, где оно будет стоять, отметил эксперт в беседе с сайтом «Аргументы и факты».
Специалист посоветовал устанавливать елку на сквозняке. Благодаря этому иголки продержатся на ветвях достаточно долго, добавил «ФедералПресс».
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По словам Синьковского, также важно грамотно занести елку в помещение. Необходимо избегать резких перепадов температуры.
Новый год
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