29 мая 2023, 17:58
Агроном Шубина посоветовала мульчирование для сохранения влаги на грядках в засушливый период
Когда начинается засушливый период, то непросто сохранить влагу на грядках, если нет возможности часто их поливать. Об этом «ФедералПресс» рассказала агроном Людмила Шубина.
Во-первых, она посоветовала первый день обильно поливать грядки. А потом, днем позже, рыхлить землю. Делать это нужно небольшими граблями.
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«Это поможет разрушить корку с трещинами, через которые гораздо быстрее испаряется вода», — объяснила эксперт.
Кроме того, нужно мульчировать грядки. Другими словами, добавлять торф или компостный перегной.
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