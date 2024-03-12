Общество 12 марта 2024, 18:32 Агроном Селиванова посоветовала обрезать яблони в марте и апреле

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Начало весны — одно из главных и наиболее загруженных сезонов для дачников, в частности, нужно заняться обрезкой яблок. Об этом Pravda.Ru рассказала глава КФХ «Сад мечты», агроном Анастасия Селиванова.

Она объяснила, что яблони лучше всего обрезать в начале весны, в марте или апреле. Причем делать это нужно и для молодых, и для уже старых деревьев. В первом случае используют секатор, во втором — пилу с неразведенными зубчиками.

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«Обязательно делать обрезку. Пока молодое дерево, надо сформировать правильную крону даже у карлика, чтобы были заложены скелетные ветки, чтобы была незагущенная крона, потому что это влияет на качество урожая и периодичность в плодоношении», — подчеркнула агроном.

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