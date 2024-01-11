Общество 11 января 2024, 17:19 Агроном Седов назвал малиновку самым вкусным летним сортом яблок

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Уже зимой садоводы задумываются о посадке различных культур, в том числе яблонь. Ученый-агроном Андрей Седов рассказал в беседе с Pravda.Ru, какие сорта летних деревьев приносят самые вкусные плоды.

По мнению эксперта, первое место занимает малиновка, или суйслепское. Эти фрукты с розовыми прожилками имеют вкус ягод, соответствующих названию. Однако в средней полосе ухаживать за этой яблоней достаточно трудно из-за высокой поражаемости паршой, добавил специалист.

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К другим известным сортам Седов отнес белый налив, грушовку московскую, антоновку, уэлси и мельбу.