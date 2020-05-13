Агроном рассказал, как дефицит осадков скажется на урожае

«Осадков было мало и влагообеспеченность очень низкая. Мы сейчас посадили и картофель, и почва созрела раньше времени. Обычно только к 9 мая. Это ненормально для нашей зоны», — подчеркнула Тихонова.

По словам агронома, территория России расположена в «зоне рискованного земледелия». Так как существует сумма положительных температур — от 1600 до 1800, а часть из них была израсходована еще весной, неясно, будет ли урожай в этом году.

Тихонова отметила, что лето, скорее всего не будет теплым и влажным. А влага крайне важна для зерновых культур. Кроме этого, необходим и ее запас.