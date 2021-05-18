Агроном прокомментировал прогнозы о подорожании чая на 12%

Агроном, эксперт по чаю и кофе Елизавета Тихонова прокомментировала прогнозы о подорожании черного чая на 12%. Согласно данным СМИ, это случится из-за ситуации с коронавирусом в Индии, сообщило радио Sputnik.

По словам Тихоновой, чай в РФ поставляется из многих стран. Как она считает, патовой ситуации с поставками не будет.

«Индия не является основным поставщиком чая в Россию, как являлась раньше, сейчас чай поставляется из очень многих мест, хотя Индия, конечно, важна. В советские годы у нас был заключен договор, нам поставляли чай из Индии и с Цейлона, это были государственные закупки», — пояснила специалист.

Эксперт отметила, что в настоящий момент все закупки осуществляются через частные компании. Тихонова рассказала, что очень много чая поставляется из Вьетнама, Африки и Китая.