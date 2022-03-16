Агроном Октябрина Ганичкина рассказала, как подготовить участок к весенней посадке

Готовиться к дачному сезону можно начинать уже в марте, передала «Вечерняя Москва». Известный российский агроном Октябрина Ганичкина рассказала, как подготовить огород и теплицы к посадке.

Для начала к посадкам нужно подготовить почву.

«Я рекомендую не использовать рассыпчатые и минеральные удобрения, поскольку они будут прожигать корешки молодых растений. А вот жидкая комплексная подкормка действует более мягко и эффективно», — советует Ганичкина.

Чтобы улучшить структуру земли, почву нужно смешать с окультуренным торфом. Это ускорит процесс роста рассады.

«Приготовленный торфяной компост станет полезным удобрением и доступным улучшителем грунта. Кстати, его можно также применять в саду и теплицах. Его следует смещать с землей, которая у вас на грядке, а потом уже выкладывать семена», — рассказала агроном.

Владельцам теплиц уже сейчас следует провести генеральную уборку. Теплицы нужно обработать карбофосом от вредителей и продезинфицировать.